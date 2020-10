I sorteggi Champions 2020/2021 riservano subito un grande classico. Non per quanto riguarda le squadre che si scontreranno (anche se la sfida ha comunque un certo fascino), quanto per gli interpreti in campo. Nel gruppo G si verifica l’accoppiamento più atteso, quello tra Juventus e Barcellona, quello della sfida tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE > Macron dice che la Champions League è come l’Unione Europea: Francia e Germania ne sono il motore

Sorteggi Champions, la sfida tra Juventus e Barcellona

Dopo un paio di anni di pausa (nel 2018 Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid per approdare a Torino), sarà questa edizione della Champions League a mettere di nuovo di fronte i pluripremiati con il Pallone d’Oro, gli storici avversari che hanno animato diverse battaglie, nel corso degli anni, nella Liga spagnola e in Europa. Adesso si ritroveranno di fronte in un anno molto particolare, che ha visto Messi a un passo dal lasciare la camiseta blaugrana.

Sorteggi Champions, i gironi delle italiane

Per quanto riguarda le squadre italiane, la Juventus è finita dunque nel gruppo G, insieme a Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencváros. L’Atalanta, invece, è stata sorteggiata in un gruppo altrettanto complesso: nel Girone D sarà infatti in compagnia di Liverpool, Ajax e Midtjylland. L’Inter è stata collocata nel gruppo B con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Mönchengladbach. La Lazio, invece, è finita in un gruppo non particolarmente complesso: se la vedrà con Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Club Brugge.

Questo il quadro complessivo:

GIRONE A

Bayern Monaco (GER)

Atletico Madrid (ESP)

Salisburgo (AUT)

Lokomotiv Mosca (RUS)

GIRONE B

Real Madrid (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

INTER (ITA)

Borussia Monchengladbach (GER)

GIRONE C

Porto (POR)

Manchester City (ENG)

Olympiacos (GRE)

Olympique Marsiglia (FRA)

GIRONE D

Liverpool (ENG)

Ajax (NED)

ATALANTA (ITA)

Midtjylland (DEN)

GIRONE E

Siviglia (ESP)

Chelsea (ENG)

Krasnodar (RUS)

Rennes (FRA)

GIRONE F

Zenit San Pietroburgo (RUS)

Borussia Dortmund (GER)

LAZIO (ITA)

Club Brugge (BEL)

GIRONE G

JUVENTUS (ITA)

Barcellona (ESP)

Dinamo Kiev (UKR)

Ferencvaros (HUN)

GIRONE H

Paris Saint-Germain (FRA)

Manchester United (ENG)

Lipsia (GER)

Istanbul Basaksehir (TUR)