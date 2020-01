Un uomo sordo ha fatto causa a Pornhub perché nei porno non ci sono i sottotitoli

È credenza comune che i dialoghi nei film porno non rivestano particolare importanza, eppure per alcuni utenti il fascino delle parole non va sottovalutato. È il caso di un Yaroslav Suris, un uomo statunitense sordo che ha fatto causa a Pornhub proprio perché in molti video non sono a disposizione i sottotitoli.

Yaroslav Suris ha citato in giudizio il sito di contenuti porno Pornhub per aver violato l’American Disabilities Act. Molti dei contenuti presenti sulla piattaforma infatti non avrebbero i sottotitoli, rendendo l’esperienza non del tutto soddisfacente per utenti come lui. Suris, che è un abbonato premium, infatti è sordo e l’accusa contro l’azienda è di aver violato i diritti dei disabili. In particolare, l’esposto è stato presentato per i titoli “Hot Step Aunt Babysits Disobedient Nephew”, “Sexy Cop Gets Witness to Talk”, e “Daddy 4K — Allison comes to Talk About Money to Her Boys’ Naughty Father”. Per la mancanza delle trascrizioni in sovraimpressione l’uomo ha quindi richiesto un risarcimento danni, oltre all’obbligo di inserire le didascalie.

La risposta di Pornhub

Sebbene sembri quasi uno scherzo, la faccenda potrebbe essere seria per il sito di Pornhub, che ora dovrà rispondere della mancanza di sottotitoli in tribunale. Su molte altre piattaforme di contenuti pornografici gratuiti e non infatti, i sottotitoli sono presenti per tutti i contenuti. Pornhub quindi potrebbe doversi allineare alla concorrenza, anche se il vicepresidente Corey Price ha diramato una nota in cui,. commentando la vicenda giudiziaria, scrive che «vorremmo cogliere l’occasione per sottolineare che abbiamo una categoria di sottotitoli».

