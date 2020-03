In Spagna, due ministre sono rimaste contagiate, così come il leader di Vox

Il premier canadese aveva annunciato l’auto-isolamento dopo i primi sintomi accusati dalla moglie e dalla figlia. Nella notte (italiana) sono arrivati gli esiti del tampone effettuato dalla sua compagna: Sophie Grégoire è risultata positiva al test sul Covid-19. La donna, insieme al marito, era tornata di recente da un viaggio in Gran Bretagna. Qualche giorno dopo l’atterraggio, sia lei che la figlia avevano iniziato ad accusare forte tosse e febbre, facendo scattare il campanello d’allarme. Le sue condizioni di salute, secondo quanto dichiarato dallo spetto primo ministro del Canada, non sono gravi.

Mentre le condizioni di Sophie Grégoire saranno monitorate dal personale medico quotidianamente, lo staff di Justin Trudeau ha sottolineato come il premier canadese non sia stato sottoposto al test perché non accusa alcun sintomo. Ma già nella serata di ieri aveva annunciato il proprio auto-isolamento a Ottawa per evitare rischi di contagio. Lo stesso primo ministro, in una nota diffusa qualche ora fa, ha tenuto a precisare che la moglie è «buone condizioni di salute, sta osservando tutte le necessarie precauzioni e i suoi sintomi rimangono lievi».

Sophie Grégoire e le ministre spagnole positive al Coronavirus

Ma i timori da Coronavirus non sono solamente in Canada (arrivato a 138 casi accertati e una vittima morta lunedì per complicazioni dovute al Covid-19). Anche la Spagna (così come la Francia e la Germania) sta vivendo ore di tensione dopo l’alto numero di aumento dei casi di contagio. Il governo iberico deve fare i conti anche la ministra per le Pari opportunità Irene Montero e quella alle politiche territoriali Carolina Darias. Sempre in Spagna, tra gli oltre 2mila casi di contagio conclamato, c’è anche il leader del partito di estrema destra Vox, Santiago Abascal.

(foto di copertina da profilo Instagram di Sophie Grégoire)