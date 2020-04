Il sondaggio Ipsos in cui Di Maio super Salvini nella classifica dei leader politici più apprezzati

Tra i partiti, in testa c'è la Lega (anche se in caduta libera nelle ultime settimane)

Partiamo da due presupposti: i sondaggi sembrano essere lo specchio del Paese, ma non sempre raccontano lo stato dell’arte; e Luigi Di Maio non è il leader politico del Movimento 5 Stelle da mesi (per il momento, infatti, il reggente è Vito Crimi). Fatte queste premesse, il risultato del sondaggio Ipsos 18 aprile – che viene aggiornato settimanalmente dall’istituto di ricerca e rilevazione – sorprende e non poco. Nella graduatoria (che esclude il presidente del Consiglio Giuseppe Conte), al primo posto c’è Giorgia Meloni. Quello che incuriosisce – perché quasi inaspettato – è il sorpasso di Luigi Di Maio nei confronti di Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE > Salvini da «tutto aperto» a «tutto chiuso» sul coronavirus e il sondaggio lo penalizza

Secondo l’ultima rilevazione Ipsos, infatti, la leader di Fratelli d’Italia – secondo il campione statistico intervistato (mille persone) – resta la più apprezzata dagli italiani con 31 punti (in calo di 4 rispetto al sondaggio della scorsa settimana). Al secondo posto ecco la sorpresa: Luigi Di Maio scalza l’ex alleato di governo, Matteo Salvini: 30 punti a 29. Segue, staccato di una sola lunghezza, Nicola Zingaretti, mentre sono più distanti gli altri.

Sondaggio Ipsos 18 aprile, il sorpasso

In questa rilevazione che – ricordiamo – è per sua natura frutto di oscillazioni in base al campione intervistato, si registra questo aumento di quasi 10 punti (in una settimana) da parte dell’ex capo politico del Movimento 5 Stelle e, ora, Ministro degli Esteri. Matteo Salvini, invece, continua ad accusare un calo nelle preferenze da diverse settimane. Sale anche Silvio Berlusconi (22 punti) che stacca di 12 lunghezze Matteo Renzi.

Il ruolo dei partiti

Discorso differente per quel che riguarda i partiti politici. Secondo il sondaggio Ipsos 18 aprile, in testa c’è sempre la Lega che, seppur in calo, si attesta al 26,3% delle preferenze (la scorsa settimana aveva il 2% in più). Al secondo posto troviamo il Partito Democratico (al 21,1%), seguito dal Movimento 5 Stelle (16,9%). Poi c’è Fratelli d’Italia (14,7%) e Forza Italia (7.4%). Molto più staccata Italia Viva, che si ferma al 2,8% con un trend settimanale in calo dello 0,4%.

(foto di copertina: da Rep Tv)