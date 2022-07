La storia del sondaggio online che vede Alternativa per l’Italia (Adinolfi) al 25%

A esser poco possibilista sulla veridicità del risultato di quella rilevazione online è lo stesso protagonista di questa vicenda. Mario Adinolfi, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter lo screenshot che immortalava il risultato “hic et nunc” di un sondaggio di Affari Italiani. E a sorpresa, la sua alleanza con l’ex segretario di CasaPound Simone Di Stefano – “Alternativa per l’Italia” – ha superato quota 25%. Insomma, un quarto dei votanti ha espresso la sua intenzione di voto indirizzandola proprio al duo elettorale che, fino a poco tempo fa, sembrava essere impossibile. Ma dietro quella diapositiva pubblicata da Adinolfi, c’è un’altra storia.

LEGGI ANCHE > Salvini si intesta anche la battaglia sulla cybersecurity

Iniziamo dal tweet pubblicato dallo stesso leader del Popolo della Famiglia alle 12.20 di oggi, mercoledì 27 luglio 2022.

Non succede perché non succede (il sondaggio di AffarItaliani è a click libero, non reiterabile, ma certamente la nostra base social l‘avrà scoperto prima di altri), ma se il 25 settembre le elezioni finissero così non sentireste che finalmente qualcosa è davvero cambiato? pic.twitter.com/y3vQVQ8hIt — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) July 27, 2022

La dinamica di quel risultato sorprendente è spiegato bene dallo stesso Adinolfi. Perché è vero che il sondaggio Affari Italiani non è reiterabile (si può esprimere un solo voto, in base al proprio IP di connessione), ed è altrettanto vero che quello immortalato nello screenshot era solo l’immagine di quel momento.

Sondaggio Affari Italiani, la storia di Adinolfi in testa

Perché noi stessi abbiamo deciso di partecipare a quella rilevazione, solo un quarto d’ora dopo la pubblicazione del tweet di Adinolfi. E dopo aver espresso la nostra “preferenza”, il risultato – che nel frattempo sarà ulteriormente cambiato – era ben differente.

“Alternativa per l’Italia”, dunque, è passata nel giro di 15 minuti dal 25.6% (tallonando Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni), a poco più del 7%. E con il passare del tempo (il sondaggio è online dal 21 luglio, ma in tanti hanno deciso di partecipare solo nelle ultime ore) questo dato si assesterà. Come nelle dinamiche di tutto ciò che accade online.