Il confronto tra le elezioni Europee del 2019 e le intenzioni di voto per le Regionali

I sondaggi, come spesso capita, rappresentano solamente uno specchio parziale della realtà. Per questo motivo vanno presi solamente come una rilevazione statistiche per fornire alcuni spunti di riflessioni. E quanto emerge dall’ultima rilevazione Ipsos ne offre uno molto interessante alla luce di quanto accadrà il prossimo 20 e 21 settembre con le elezioni Regionali. Il dato più clamoroso arriva dai sondaggi Lega in Campania, con il Carroccio che passa dal 19% ottenuto alle Europee del 2019 al 3%. Cresce, invece, il consenso di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto.

Il dato è messo in evidenza dalla rilevazione sulle intenzioni di voto pubblicato oggi su Il Corriere della Sera e altre testate. Partiamo dai candidati: Vincenzo De Luca, presidente uscente (sostenuto da Partito Democratico, Italia Viva e da molte altre liste civiche di Centrosinistra) gode di una stima di consensi superiori al 50%. Il suo principale avversario, l’ex governatore Stefano Caldoro (sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, oltre ad altre liste civiche del centrodestra) non riesce a superare il 29%. Dietro, a distanza, c’è Valeria Ciarambino, candidata del Movimento 5 Stelle, al 15,9%. Molto più staccati gli altri quattro candidati: Granato (Potere al popolo, unico sopra il 2%), Cirillo (Partito delle Buone Maniere), Angrisano (Terzo Polo) e Saltalamacchia (Terra). Si è ritirato dalla corsa alle Regionali in Campania, invece, Gabriele Nappi (Naturalismo).

Sondaggi Lega in Campania: dal 19 al 3%

Ma il dato più interessante dell’ultima rilevazione Ipsos arriva dalle stime dei consensi alle liste che sostengono i vari candidati, con il confronto con i dati elettorali (definitivi) delle elezioni Europee 2019 (ultima occasione in cui i cittadini campani sono stati chiamati al voto). Il Pd resta stabile attorno al 19%, così come Forza Italia (che passa dal 13,7 al 14%). La crescita netta più evidente si registra con Fratelli d’Italia: dal 5,8 delle Europee, passa al 10,2% nelle stime di voto. Dai sondaggi Lega in Campania, invece, arriva il dato che non t’aspetti. Dopo l’exploit delle Europee (dove il partito di Matteo Salvini aveva ottenuto più voti del Pd, con il 19,2%), la rilevazione mostra un crollo verticale fino al 3%.

Il crollo del Movimento 5 Stelle

E anche il Movimento 5 Stelle non può sorridere. Il confronto rispetto alle Europee è impietoso: dopo quel 33,8%, infatti, gli elettori appaiono molto delusi: solo il 17,2% sosterrebbe i pentastellati in Campania. Ovviamente si tratta di un paragone tra due realtà differenti: un conto sono le europee (che hanno un respiro nazionale e internazionale), un altro sono le Regionali che, per definizioni, si concentrano sulle realtà locali.

