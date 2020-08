La ‘sonora’ accoglienza per Matteo Salvini a Cava de’ Tirreni | VIDEO

Nessun bagno di folla, ma forte contestazione. Questa volta la trasferta campana di Matteo Salvini non ha ottenuto i riscontri sperati. Il leader della Lega ha tenuto un comizio a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, ma questa volta non è andata come nelle precedenti occasioni. Buona parte della piazza, tenuta a distanza dal resto del pubblico con un cordone di poliziotti, era lì per criticare e fischiare il senatore del Carroccio. Salvini contestato risponde a chi lo attaccava, come al solito.

LEGGI ANCHE > Salvini dice che quel coro cantato a Pontida contro i napoletani era per «rivalità calcistica»

Queste le immagini raccolte da Fanpage da Cava de’ Tirreni, prima e durante il comizio tenuto dal segretario della Lega. Tantissimi i cori contro Matteo Salvini, con la presenza di molti striscioni e fischi continui durante il suo discorso.

Salvini contestato a Cava de’ Tirreni

Dal palco di Cava de’ Tirreni, Matteo Salvini contestato ha voluto rispondere ai cori contro di lui: «Grazie di cuore e grazie anche a chi non aveva altro da fare e viene qui con i fischietti. Vi vogliamo bene lo stesso. Lasciamo che gli altri fischiettino e noi occupiamoci di lavoro, di sicurezza e di famiglia. Questo vuol dire scegliere la Lega».

Le brutte intenzioni, la maleducazione

Poi spiega che se ci fosse stato sul palco qualcuno di cui i leghisti non condividono le idee, il popolo del Carroccio non sarebbe andato in piazza a disturbare il comizio e sarebbe rimasto a casa o al lavoro. Parla di educazione differente come punto di vittoria della Lega, a prescindere dai risultati elettorali. E a dire queste parole è la stessa persona che lanciò uova durante un comizio di Massimo D’Alema. Ma si cambia, come al solito, e si dimentica il passato.

(foto di copertina: da video Facebook di Matteo Salvini)