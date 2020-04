Lega e Salvini in calo, opposizione di soli due punti sopra la maggioranza nei sondaggi

I tre principali partiti di opposizione (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) perdono il 4,2% e, per la prima volta quest’anno, scendono sotto il 50% dei consensi arrivando al 47% nei sondaggi. Dall’altro lato le quattro forze di maggioranza arrivano insieme al 45% dei consensi. Lo scarto tra il centro-destra e la maggioranza si fa sempre più sottile, con soli due punti di gradimento di differenza, segno che se si andasse a votare in questo momento ci troveremmo di fronte una situazione quasi paritaria con gli attuali equilibri.

Giù la Lega, su Fdi e FI e il Pd a 4 punti dalla Lega

Per quanto riguarda il centro-destra, la Lega perde consensi per 5,7 punti percentuali rimanendo comunque al primo posto e fissandosi a 25,4%. Anche il gradimento di Salvini rispecchia quello del suo partito, con un vistoso calo di 8 punti che lo fa scendere di due posto in classifica, con 31 punti. Arriva quasi al pari di Zingartetti (30 punti) e Di Maio (29 punti). Immediatamente sotto troviamo Teresa Bellanova (25 punti). Sia Di Maio che Bellanova segnano una crescita di 2 punti. A 24 punti Bonafede, a 22 Crimi, a 21 Berlusconi e a 13 Renzi. Il clima generale per quanto riguarda i singoli politici vede un calo di quelli delle opposizioni e una crescita di quelli della maggioranza con la Meloni che scende di 4 punti e arriva a 35 e Conte a 66 punti (5 punti in più rispetto a marzo).

Fare «nomi e cognomi» ha favorito il premier nei sondaggi

L’attacco diretto di Conte e Salvini e Meloni per via delle fake news e delle imprecisioni alimentate in questo clima di pandemia sembra aver dato i suoi frutti. La stragrande maggioranza dei cittadini sembra non abboccare alla propaganda contro il governo Conte, complice il clima d’allarme che vede gli italiani desiderosi di fatti concreti e non litigi tra fazioni politiche. Rimane da vedere quanto potrà durare al di fuori dell’emergenza sanitaria questo clima, considerato che usciti da questo periodo ci sarà l’emergenza economica a cui fare fronte.

Lega ai valori di maggio 2018, M5S in salita

La Lega torna ai valori di maggio 2018 e il Movimento 5 Stelle sale di 3,3 punti percentuali, toccando il 18,6% del gradimento. Il Pd sale dello 0,7% riportandosi a valori simili a quelli della scorsa estate e arrivando sempre più vicino alla Lega grazie al vistoso calo del partito di Salvini. Sia il Movimento che il Pd sembrano beneficiare della luce riflessa data dal gradimento per Giuseppe Conte. In questo clima gli italiani si sono mostrati più ottimisti rispetto all’opinione sulla pandemia data nel mese di marzo. Il 39% dei cittadini pensa che siamo all’apice della situazione e gli ottimisti che vedono il peggio passato sono saliti al 21% dal 6% di marzo. Conseguentemente aumentano anche coloro che ritengono opportuno ricominciare con le aperture lavorative (49%) e scendono quelli che vogliono proseguire con le chiusure (37%).

(Immagine copertina dal profilo Facebook di Conte)