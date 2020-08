Solinas dice che tra i sardi il virus non circola

Christian Solinas, presidente della regione Sardegna, è convinto che tra i suoi concittadini il coronavirus non circoli. O almeno è quanto dichiara a Repubblica in un’intervista rilasciata in seguito alle polemiche tra la sua regione e il Lazio per gli arrivi e le partenze di potenziali positivi e, soprattutto, in seguito a quanto accaduto al Billionaire e in altri locali della Costa Smeralda.

Solinas e i contagi in Sardegna

Secondo il presidente della Regione, la maggior parte dei contagi sono di importazione. Anche quelli registrati a ridosso della stagione turistica – e non direttamente collegati alle attività ricreative sull’isola – per Solinas sono stati introdotti da cittadini sardi che erano stati all’estero, che hanno successivamente contagiato alcuni congiunti. Ma i casi, sempre per il presidente eletto tra le fila del centrodestra, sono circoscritti.

La Sardegna, attualmente, ha 558 positivi. Un numero decisamente inferiore rispetto a quello di altre regioni. Per questo Solinas respinge le accuse al mittente: «Questo tentativo di dipingerci come il problema è solo strumentalizzazione mediatica. In modo incosciente qualcuno ha preso dei farmaci per farsi abbassare la febbre ed è venuto in Sardegna da positivo. Altri non hanno rispettato le ordinanze. Tra i sardi il virus non circola».

Cosa vuole dire Solinas quando afferma che tra i sardi il virus non circola

Ovviamente, Solinas non vuole intendere che i sardi, in quanto tali, abbiano una sorta di patente di immunità nei confronti del coronavirus (prima della stagione estiva, la regione aveva un numero molto basso di contagi). Il governatore, tuttavia, afferma che nel suo territorio si sono venute a creare situazioni di promiscuità legate proprio alle attività turistiche. E che, per questo motivo, ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità, compreso il Billionaire. «Quello che è successo lì – ha chiuso in maniera secca – va chiesto al Billionaire».