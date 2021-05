L’sms dei governi per segnalare le emergenze senza violare la privacy

Anche il Regno Unito ha deciso che, in caso di emergenza, contatterà i cittadini via sms per spiegare loro come mettersi al sicuro

Questo metodo viene già utilizzato in alcuni paesi del mondo – primo tra tutti la Nuova Zelanda – e adesso verrà testato anche nel Regno Unito. I telefoni cellulare sono uno strumento potentissimo, presenti ormai nella vita di tutti e l’idea che i governi possano contattare i singoli cittadini e informarli di un’emergenza nella quale potrebbero essere coinvolti sembra buona. Dato che in Nuova Zelanda «è stato ampiamente attribuito il salvataggio di vite umane», ha fatto sapere il governo del Regno Unito, l’idea ora è quella di creare un nuovo sistema di messaggi che avvisi delle emergenze testandolo nel corso di questa estate. Gli sms emergenza governo dovrebbero essere inviati a smartphone e telefoni cellulare delle persone che si dovessero trovare in pericolo di vita per catastrofi come incendi e allagamenti (ma non solo).

Sms emergenza governo, le info utili a portata di smartphone

A ricevere il primo avviso di prova saranno gli abitanti dell’East Suffolk in data 25 maggio, come riporta BBC. Il 15 giugno toccherà agli abitanti della città di Reading, coinvolti nella seconda prova. Una volta compreso se questo sistema potrà avere successo, l’intenzione del governo è quella di ampliarlo a tutto il paese. Penny Mordaunt, ministro del Gabinetto, non ha esitato a definire questo sistema uno «strumento vitale per aiutarci a rispondere meglio alle emergenze».

L’avviso che verrà mandato via sms comprenderà i dettagli sull’area interessata all’emergenza, i consigli su come comportarsi e mettersi al sicuro e un collegamento per avere ulteriori informazioni. Si tratterà di veri e propri «messaggi salvavita» da trasmettere in maniera rapida e efficace in occasioni come l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ma anche per incidenti industriali, inondazioni, incendi e attacchi terroristici.

«Non verranno rilevati dati personali né posizione»

Il tutto dovrebbe avvenire, secondo quanto ha rivelato il governo UK, senza violare in alcun modo la privacy dei cittadini. Ricevere gli sms di emergenza da parte del governo non comporterà che la propria posizione venga rivelata né che i dati personali vengano salvati. Questi avvisi, inoltre, potranno «essere inviati solo da enti autorizzati dai servizi governativi e di emergenza». Penelope Mary Mordaunt, membro del parlamento del Regno Unito, ha anche aggiunto che si sta lavorando affinché – nel fornire questo nuovo servizio ai cittadini – «le esigenze di anziani, vulnerabili, giovani e persone con disabilità vengano tenute in considerazione».