Il Tar annulla la multa da 5,7 milioni a Vodafone per gli sms bulk

Nel 2017, gli sms bulk hanno rischiato di giocare uno scherzo piuttosto pesante a Vodafone. Detta così, sembra quasi paradossale che un operatore di telefonia fosse stato multato di 5,7 milioni di euro per un servizio tutto sommato marginale. Gli sms bulk altro non sono, infatti, che messaggistica di massa per la consegna ai terminali di telefonia mobile. Questo sistema veniva utilizzato da società di media, banche e altre imprese per una varietà di scopi tra cui intrattenimento, marketing aziendale e mobile. Secondo alcuni operatori del settore, come Ubiquity (oggi Kaleyra), Vodafone stava abusando della sua posizione dominante per abbassare di molto il costo di questo servizio.

Sms Bulk e la multa annullata a Vodafone

Per questo motivo, l’autorità garante della concorrenza e del mercato aveva comminato una sanzione pesante, da 5.7 milioni di euro, a Vodafone. Sanzione che, tuttavia, è stata prima impugnata e poi annullata dal Tar del Lazio che ha stabilito come quella di Vodafone non fosse la fattispecie individuata dall’Antitrust. Il Tar del Lazio, infatti, afferma che, per dimostrare l’abuso della posizione dominante «si deve dare dimostrazione attraverso uno dei test di prezzo, e non già inferendone l’esistenza dalla dimostrata volontà dell’operatore verticalmente integrato di comprimere tutta o una parte della concorrenza sul mercato a valle del prodotto finale».

Inoltre, sempre secondo il tribunale amministrativo, l’Antitrust non avrebbe considerato l’intero costo del servizio per gli sms bulk: ci sono stati anche altri operatori di telefonia che hanno operato nel settore e, dunque, il prezzo complessivo deve essere valutato anche in rapporto a quest’altra tipologia di reti. Il Tar ha rilevato, infine, anche la mancanza di un’analisi che potesse giustificare il fatto che il costo degli sms bulk di Vodafone avesse effettivamente estromesso dal mercato altri concorrenti.