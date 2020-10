ll disastro di Smirne

Lo skyline di Smirne è attraversato – ormai da circa un’ora – da una densa nube di fumo. È il risultato dei crolli che hanno coinvolto la città della Turchia in seguito al violento terremoto – con epicentro nel mar Egeo – di magnitudo 7 sulla scala Richter. La scossa è stata avvertita anche in Grecia, dove si registrano danni molto seri anche ad alcuni siti turistici e di interesse culturale: a Samo, l’isola dell’Egeo orientale che si affaccia proprio sulla penisola anatolica, una chiesa è crollata.

LEGGI ANCHE > La storia di Enes Kanter fa capire perché i calciatori turchi stiano dalla parte di Erdogan

Ma si teme che la portata del sisma – per il quale, al momento, non si ha un bilancio preciso – sia devastante: il crollo di diversi edifici sulla costa turca, in modo particolare, ha coinvolto diverse persone e i soccorritori, nei primi minuti, stanno scavando a mani nude tra le macerie per cercare di estrarre i corpi che si trovano all’interno di palazzi che sono venuti giù.

Il terremoto è stato avvertito anche a Istanbul, più distante dall’epicentro. Ma comunque la città turca – tradizionalmente porta tra occidente e oriente – ha subito alcuni danni, come riportato dal governatore della città Ali Yerlikaya.

La situazione sembra essere critica anche all’interno dei villaggi, dove i soccorsi arriveranno con più ritardo rispetto alle grandi città.

Now reports of flooding in Seferihisar in Turkey due to earthquake-related tsunami.

It almost sounds banal at this point but this year has been truly terrible. Thoughts with everyone battling to overcome this. pic.twitter.com/ekp6oYLMk2

— Can Okar (@canokar) October 30, 2020