Come smaltire mascherine e guanti evitando rischi di contagio e danni ambientali

Come smaltire mascherine e guanti? Da quando è cominciata l’emergenza ci troviamo ad avere a che fare con un quantitativo massiccio di mascherine e guanti che, ovviamente, dobbiamo buttare dopo l’utilizzo. Il ministero della Salute ha dato indicazioni precise su come procedere al corretto smaltimento evitando i rischi di contagio e quelli legati ai danni all’ambiente. Per capire quanto sia fondamentale smaltire i dispositivi di sicurezza nel modo giusti basta pensare che – come ha comunicato la Protezione Civile – in Italia dal 1° marzo sono state distribuite 182.763.620 mascherine e 18.767.180 paia di guanti.

LEGGI ANCHE >>> Il via libera dell’Iss per le mascherine fatte in casa, solo se a precise condizioni

Perché guanti e mascherine vanno smaltiti nel modo giusto

Mascherine e guanti non sono biodegradabili. Questi ultimi, fatti di plastica, se abbandonati per terra possono decomporsi in piccoli frammenti che verranno poi ingeriti da uccelli, pesci e altri animali. Lo stesso discorso vale per le mascherine monouso, fatte di materiali sintetici, che oltre ad inquinare costituiscono un potenziale rischio sia sul fronte sanitario che su quello biologico. Oltre ai gravi danni ambientali, quindi, bisogna pensare anche ai potenziali rischi di contagio agendo in maniera scorretta in questo ambito.

Come smaltire mascherine e guanti secondo il ministero della Salute

Per chiarire ogni dubbio in merito alla questione il ministero della Salute ha dato tutte le indicazioni necessarie. La prima: mascherine e guanti vanno sempre gettati nell’indifferenziata. Per evitare ogni rischio sul fronte contagi occorre sigillare ognuno dei dispositivi di sicurezza all’interno di un sacchetto chiuso che, a sua volta, va posto in un altro sacchetto chiuso. La situazione ideale è quella di isolare guanti e mascherine usati in almeno due o tre contenitori.

Come comportarsi con mascherine, guanti e fazzoletti di persone infette

Non occorre specificare che, qualora si vivesse con persone risultate positive al tampone, questa fondamentale pratica di contenimento e smaltimento dei rifiuti debba essere adottata anche per fazzoletti, rotoli di carta e teli monouso. La misura in cui questi dispositivi di sicurezza verranno smaltiti – e quindi non andranno a danneggiare l’ambiente né a diffondere il contagio – farà la differenza. Ancora una volta, come sempre, un nostro piccolo accorgimento può fare tanto per limitare l’impatto della crisi da coronavirus sul nostro pianeta.



(Immagine copertina da Pixabay)