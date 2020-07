Il Siviglia comunica i risultati dei test Covid: la sfida contro la Roma non è a rischio

Il calciatore rimarrà in isolamento e non si aggregherà alla squadra in Germania

Nelle ultime ore c’era grande preoccupazione nella Uefa per via del calciatore del Siviglia risultato positivo al test Covid. La società andalusa, questa mattina, ha comunicato i risultati dei test effettuati su tutti i calciatori e i membri dello staff: nessuno è risultato infettato. La sfida degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma, in programma (in gara secca), giovedì 6 agosto in campo neutro in Germania, non è a rischio. Come da protocollo, i tamponi saranno effettuati nuovamente prima della partenza dalla Spagna.

«I tamponi effettuati ieri sulla prima squadra del Siviglia e sui dipendenti hanno mostrato tutti risultati negativi al Covid-19, così come quelli effettuati martedì scorso – si legge nel comunicato stampa diffuso questa mattina dal Siviglia sul proprio sito ufficiale e sui canali social del club – Dopo questi due test negativi, il Siviglia, escluso Gudelj, che rimane in isolamento domiciliare dopo la positività notificata lunedì scorso, tornerà ad allenarsi, individualmente, oggi pomeriggio».

ℹ️ Comunicado oficial sobre las nuevas pruebas PCR realizadas. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 30, 2020

Siviglia, negativi i test su calciatori e staff

«Il personale e lo staff – si legge ancora nella nota del club andaluso – hanno svolto nuovi test di controllo oggi, esami che verranno ripetuti ripetuti sabato e lunedì, prima del viaggio in Germania, in programma martedì prossimo». In attesa di questi ulteriori esami, che erano già previsti a prescindere dall’allarme delle ultime ore, gli ottavi di Europa League contro la Roma – al momento – non sono a rischio.

Non è a rischio la gara contro la Roma

Negli ultimi giorni il Siviglia è stato al centro di un altro caso che ha visto come protagonista l’ex centrocampista dell’Inter Ever Banega, che si trovava in una discoteca dove – qualche giorno dopo – sono stati individuati alcuni casi di positività Covid tra i presenti. I risultati dei test, però, hanno scongiurato il contagio per il calciatore argentino.

