L’audio ambientale in Siviglia-Roma colpisce ancora, insulto sessista? | VIDEO

Nella serata del 6 agosto, quella che ha sancito il passaggio di proprietà da James Pallotta a Dan Friedkin, si è registrato anche il primo dispiacere giallorosso della nuova gestione. La partita Siviglia-Roma, valida per l’accesso ai quarti di finale di Europa League, si è conclusa con la sconfitta dei giallorossi, con il punteggio di 2-0 in favore degli spagnoli.

Siviglia-Roma, frase sessista a bordo campo?

La partita ha visto prevalere il Siviglia, formazione molto navigata per una competizione per la quale sembra essere la grande favorita anche quest’anno. Le reti di Reguilòn e di En-Nesyri – una per tempo – hanno spezzato le ali alla formazione della Capitale che non è riuscita a reagire.

Nel corso della partita – come già accaduto nel corso di questo periodo di calcio senza pubblico sugli spalti – è stato captato anche un audio ambientale destinato a far discutere. Mentre il calciatore del Siviglia Munir si stava rinfrescando a bordo campo, i microfoni piazzati a bordo campo hanno raccolto quello che, a molti, è sembrato un insulto sessista: «Fin****o di mer*a».

“finocchio di merda”. Così…ad intuito…non credo sia stato uno del Siviglia. Forse un tifoso? Anche questa l’escluderei mi sa… pic.twitter.com/htRVpTng15 — Chris Gomez (@Chris_ItaArg) August 6, 2020

In realtà, l’imprecazione non si sente bene. Potrebbe anche essersi trattato di un malinteso (un calciatore che se la prendeva, ad esempio, con il suo ginocchio). Ma sui social stanno già partendo i commenti: in tanti rievocano l’episodio di una semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli, quando sulla panchina nerazzurra sedeva Roberto Mancini e su quella partenopea Maurizio Sarri. Anche in quella circostanza – e un po’ edulcorata rispetto a quella sentita questa sera – era stata utilizzata un’espressione simile, che costò all’ex allenatore azzurro una squalifica di due giornate.