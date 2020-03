La Roma non andrà a Siviglia per il match di Europa League

L’andata di finale di Europa League Siviglia-Roma, in programma giovedì sera in Spagna, non si giocherà. A comunicarlo è stata la società giallorossa che ha sottolineato come le autorità spagnole non abbiano concesso l’autorizzazione alla partenza del volo previsto per le 15.30 di oggi. Il match, dunque, è stato rinviato a data da definire, così come la gara di ritorno in programma giovedì prossimo (19 marzo) allo stadio Olimpico.

«L’ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali – si legge nel tweet diffuso dal club capitolino -. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA». Siviglia-Roma, dunque, è stata rinviata e maggiori dettagli dovranno essere forniti dalla Uefa che deciderà il da farsi.

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

La decisione era nell’aria fin dalla giornata di ieri, con i numeri di contagio da Coronavirus in continuo aumento non solo in Italia, ma anche in Spagna. Quest’oggi, infatti, anche Madrid ha diffuso un nuovo bollettino sanitario che parla di oltre 2mila persone risultate positive al test sul Covid-19. Ora si attendono ulteriori decisioni dalla Uefa, considerando che anche il Getafe, squadra spagnola che dovrà giocare contro l’Inter giovedì, ha annunciato il proprio rifiuto di viaggiare e arrivare verso Milano: «Io ho passato tutta la vita senza giocare in Uefa e sono arrivato a 70 anni. Non gioco con la salute né con l’idea di mettere un buon numero di persone a rischio d’infezione – ha detto il presidente spagnolo a La Gazzetta dello Sport -. E comunque da un lato il governo spagnolo ha impedito i voli dall’Italia alla Spagna e dall’altro il governo italiano ha fermato tutto il calcio. E se hanno fermato il calcio non sarà per un capriccio penso, no? Sarà perché c’è un rischio effettivo di contagio.

(foto di copertina: da profilo Twitter As Roma)