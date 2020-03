Serie A, al vaglio tre proposte: «Scudetto con classifica attuale, scudetto non assegnato e scudetto con play-off»

Quest’oggi si è riunito un anomalo consiglio federale. Ha preso il via, il 10 marzo, una riunione della Figc straordinaria per fare il punto sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il Consiglio si tiene via conferenze call, con i presidenti collegati dalle varie zone d’Italia: presenti fisicamente solo il numero uno federale Gabriele Gravina, il presidente della Lazio e consigliere di Lega A Claudio Lotito e il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Anche Paolo Dal Pino, numero uno della Lega Calcio, non è in sede.

Ipotesi conclusione Serie A: le idee al vaglio

Qualche minuto dopo l’inizo, le prime dichiarazioni che emergono sono proprio quelle del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ha rilasciato qualche informazione in merito alla questione più spinosa: cosa fare della stagione 2019/2020 del calcio italiano. Al vaglio al momento ci sono tre ipotesi, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira.

«L’idea – ha detto Ghirelli – è di far finire il campionato di Serie A giocando tutte le partite, ma valutiamo altre opzioni qualora emergenza si protraesse. Tra queste non assegnare scudetto, assegnarlo in base all’attuale classifica oppure far disputare i playoff». Insomma, la sospensione con finale thriller non è da escludere, anche se la priorità resta comunque quella di cercare di recuperare, dopo il 3 aprile, il terreno perduto in questi giorni, secondo modalità che tuttavia sarebbe arduo già solo iniziare a definire.

Intanto, diverse squadre di Serie A, per precauzione, hanno interrotto gli allenamenti, in ottemperanza alle misure previste dal decreto del presidente del Consiglio pubblicato ieri.