Il sindaco di Lampedusa sullo stallo della Open Arms: «Bisogna aprire i porti»

L'invocazione della legge del mare che «vale per tutti, anche per i migranti»

Mentre da 18 giorni la nave Open Arms della Ong spagnola Procativa è bloccata di fronte all’isola di Lampedusa con a bordo 107 migranti, a levarsi è l’appello del sindaco dell’isola che invoca l’applicazione della legge del mare.

Il sindaco di Lampedusa: «Bisogna aprire i porti»

La Open Arms ha ricevuto l’offerta di un porto sicuro ad Algeciras, una cittadina a sud della penisola iberica. Un invito lanciato da Pedro Sanchez che ha evidenziato come «La Spagna agisce sempre nelle emergenze umanitarie», invitando a trovare una «soluzione europea, ordinata e di supporto» e condannando le parole di Matteo Salvini sulla nave umanitaria e sulla sua attività. Nel frattempo, a levarsi è anche la voce di Totò Martello, sindaco dell’isola di Lampedusa dinanzi alla quale la Open Arms aspetta da 18 giorni. Il primo cittadini si è appellato alla “legge del mare” che «parla chiaro: bisogna aprire i porti e i controlli si fanno dopo». che «è una legge internazionale, che vale per tutti, anche per i migranti». Le sue dichiarazioni raccolte da Il Giornale di Sicilia in una intervista rilasciata ad Andrea D’Orazio, evidenziano che «la nostra isola, che ha 270 pescatori e un centinaio di imbarcazioni sa bene di cosa sto parlando» anche perché, continua martello, «moltissime volte ci siamo trovati a chiedere riparo in Tunisia, in Libia o a Malta, e nessuno ci ha mai negato l’attracco e l’ospitalità».

(credits immagine di copertina : ANSA/GIUSEPPE LAMI)