I consigli comunali in streaming che ci permettono di ascoltare un sindaco che si dichiara «convintamente antisemita»

Un «sindaco convintamente antisemita». È l’ennesimo effetto collaterale dei consigli comunali in streaming: ne stiamo vedendo davvero delle belle da quando, a causa dell’emergenza coronavirus, le sedute dei consigli comunali di municipi piccoli e grandi si stanno svolgendo in diretta su varie piattaforme per la diffusione degli stessi. Ovviamente, i video che emergono da queste sessioni, vengono registrati e fanno il giro dei social network. È successo anche a Gualdo Cattaneo, dove il sindaco Enrico Valentini discuteva della concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Un provvedimento che, alla fine, non è passato.

Sindaco convintamente antisemita, la gaffe in consiglio comunale

In questi mesi abbiamo visto saluti romani in streaming, abbiamo assistito a politici che intervenivano mentre si facevano la doccia o erano in bagno, a propagazioni di fake news come quella della leghista Leoncini sui camion di Bergamo. Ma quanto accaduto nella seduta consiliare del comune in provincia di Perugia non era ancora stato consegnato agli annali archivistici delle sessioni in streaming dei politici del territorio italiano.

«Un altro conto – ha detto Valentini – sarebbe stato se tutti quanti avessero votato convintamente per Gualdo Cattaneo città antisemita. Ma qui si parla di una persona che non ha un collegamento con il territorio. Poi, ripeto, io sono convintamente antisemita». Insomma, una gaffe continuata e ripetuta, che ha mostrato come il sindaco fosse convinto di quello che stava dicendo.

L’equivoco è stato spiegato soltanto in un secondo momento, quando un consigliere comunale ha spiegato al primo cittadino il significato di antisemita. Una brutta figura che, in altri tempi, sarebbe rimasta confinata nelle quattro mura della sala consiliare, al massimo tra i vicoli del paese della provincia umbra. Ma che, con lo streaming, è diventata di dominio nazionale. Anche perché la cittadinanza alla Segre non è passata. Quello è davvero il grosso smacco.