Anche Giovanni Toti condanna i saluti romani durante il consiglio comunale (in streaming) di Cogoleto

Giornata della Memoria, quel giorno in cui vengono ricordate tutte le vittime delle deportazioni nazi-fasciste e l’Olocausto. Era ieri, 27 gennaio, eppure tre consiglieri comunali di opposizione a Cogoleto (in provincia di Genova) hanno voluto fare i goliardici votando i provvedimenti comunali con il braccio destro teso. Insomma, i classici saluti romani che sono stati mutuati in epoca fascista per celebrare Benito Mussolini. Un gesto inizialmente passato inosservato, anche se la diretta era trasmessa anche sul canale Youtube (e Facebook) del sindaco. E oggi è arrivata anche la condanna del Presidente della Regione Giovanni Toti.

Ogni volta che il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, i tre consigliere di opposizione (del centrodestra) Francesco Biamonti, Mauro Siri e Valeria Amadei si dilettavano nel votare con il braccio destro teso. Insomma, un gesto che ricorda molto da vicino quel saluto romano tanto caro ai fascisti. E non si tratta solo di un fermo immagine, come quello mostrato da Giovanni Toti su Facebook. Nel video si assiste alle ultime due votazioni in cui i tre hanno espresso il loro parere contrario facendo quel gesto.

Cogoleto e i saluti romani in consiglio Comunale

Il sindaco, all’inizio, non si era accorto di quanto era accaduto a ripetizione perché stava leggendo i vari provvedimenti. Poi, però, uno dei consiglieri di maggioranza ha fatto notare quei gesti continui e ripetuti. Il tutto nella Giornata della Memoria per ricordare tutte le vittime dell’Olocausto. La polemica è proseguita con il primo cittadino che ha chiesto ai tre di spiegare e chiedere scusa e uno di loro, Francesco Biamonti, ha preso la parola dicendo che lui ha sempre votato così. Ma le risatine che seguono quei gesti sembrano dire il contrario.

(foto di copertina e video: da Canale Youtube del Comune di Cogoleto)