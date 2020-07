La sindaca Porto Empedocle sulla Ocean Viking: «Zaia sta facendo l’inferno per cinque infetti, solo sulla nave ne abbiamo trenta»

Ida Carmina, sindaca Porto Empedocle – provincia di Agrigento – del Movimento 5 Stelle accusa duramente il governo per l’assenza nella gestione degli sbarchi in tempi di coronavirus. Le sue dure parole nei riguardi dell’esecutivo, bollato come «radical chic», ha ricevuto la chiamata della segretaria del ministro del Sud. «Può fare di più…», ha detto la prima cittadina parlando del governo Conte e del Viminale, attaccando direttamente il Partito Democratico: «Il Pd ha ministeri chiave al governo Come quello alla Difesa, invece di limitarsi ai tweet di Zingaretti che esulta e dice “finalmente” può intervenire. Noi abbiamo delle forze armate che vengono pagate che possono mettere a a disposizione per evitare che le popolazioni vengano massacrate, come sta accadendo a Porto Empedocle».

«Radical chic da Roma»

Parla di «radical chic da Roma, seduti sui loro comodi scranni» e li invita – in particolare Conte e Lamorgese – a recarsi a Porto Empedocle per constatare «la situazione disastrosa». Lo sbarco della Ocean Viking, che ha a bordo 180 persone, è bloccato in attesa dei risultati dei primi tamponi fatti nella giornata di ieri. «Da lontano le cose assumono una dimensione diversa, e toccarla con mano è diverso», dice Carmina. Intanto Di Maio questa mattina ha contattato la sindaca mettendosi a disposizione per dare una mano, gesto apprezzato dalla donna, che ha risposto: «Eaboreremo tutta una serie di richieste, prima fra tutti di spostare la nave da qui a Pozzallo».

Preoccupazione della sindaca Porto Empedocle per il turismo

I migranti in arrivo non toccheranno terra poiché è previsto che salgano direttamente a bordo della nave quarantena Moby Zaza ma la sindaca ha riferito ad AdnKronos che la paura è che tutto questo «possa bruciare la stagione turistica», aggiungendo che «già a causa del Covid abbiamo avuto grossi danni economici, ecco perché chiediamo un aiuto economico». Si parla anche di uno sbarco a Pozzallo, dove «il sindaco fino a ieri si è detto disponibile a riceverli, perché lui ha le strutture adeguate. Io no». Inoltre Carmina ha lamentato anche il fatto che il paese sia stato «mediaticamente il nostro paese è stato massacrato: grazie ai sacrifici dei miei concittadini, siamo un paese Covid free ma si è rischiato il collasso sociale ed economico. E ora che eravamo in fase di ripresa rischiamo un nuovo disastro per lo sbarco dei migranti».

(Immagine copertina: screen video Repubblica.tv)