Il deputato berlusconiano che diventa (anche) cantante: la storia di Simone Baldelli | VIDEO

Dal cantarle a Montecitorio al cantare su Spotify il passo è stato breve. Il deputato di Forza Italia Simone Baldelli fa il suo esordio – oggi, venerdì 4 ottobre 2019 – sulla famosa piattaforma di musica in streaming con il suo primo brano ‘Tu sai perché’. La musica è una delle sue tante passioni che vanno dalle imitazioni, celebre quella di Roberto Fico (con l’apprezzamento anche dello stesso presidente della Camera) ai disegni, con le vignette per l’Opinione.

LEGGI ANCHE > Simone Baldelli, deputato di Forza Italia, imita Roberto Fico | VIDEO

Ma il canto non è una passione dell’ultim’ora. Intervistato da Leggo, Simone Baldelli ha raccontato che oltre all’impegno politico – iniziato fin dai primi anni Novanta nelle file del PSI, fino a una lunga carriera passata dal Partito Radicale fino all’ingresso in pianta stabile in Forza Italia nel 1998 – il canto sia una delle sue più grandi passioni e che spesso si esibisce anche in teatri e in spettacoli di beneficenza per le popolazioni terremotate.

Simone Baldelli, il deputato multitasking

Il brano ‘Tu sai perché’ è stato scritto da Stefano Paviani e Filadelfo Castro, mentre le riprese per il video (che sbarcherà oggi su Youtube) è stato diretto da Andrea Basile. Online, però, girano già le anteprime di questa canzone.

La musica, le imitazioni e le vignette

In attesa di conoscere il successo del suo brano, Simone Baldelli ha raccontato a Leggo di aver già cantato con il famoso Mariano Apicella – autore di duetti amatoriali con Silvio Berlusconi -, mentre non ha mai cantato con l’ex Cavaliere che, comunque, apprezza le sue abilità di showman.

Perché la musica è un amore giovanile tramutatosi in un hobby per via della politica, così come le sue vignette e le sue imitazioni di Cicchitto, Tremonti, Brunetta, Prodi, Bondi e altri personaggi della politica. Il tutto condiviso sui social.

(foto di copertina: ANSA/ANGELO CARCONI)