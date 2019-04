Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele

Ogggi avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa a Villa Gernetto per la presentazione dei candidati di Forza Italia

Non sono note, al momento le condizioni dell'ex premier, l'entourage di Forza Italia parla di "colica renale acuta"

L’ex premier, e attuale leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarebbe stato ricoverato questa mattina all’Ospedale San Raffaele di Milano, lo riporta il Corriere della Sera. Il giornale milanese precisa che, al momento, non sono note le condizioni di salute di Berlusconi. Secondo l’entourage di Forza Italia, le cause del ricovero sarebbero riconducibili a una colica renale acuta. Fonti vicine all’ex premier, hanno sottolineato che il leader di Forza Italia ha assicurato di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee, prevista per il primo pomeriggio di oggi a Villa Gernetto.