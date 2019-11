Galeotto fu il selfie. Silvio Berlusconi è stata vittima di un piccolo incidente alla fine del congresso a Zagabria del PpE. Il cavaliere infatti è caduto travolto dai suoi sostenitori che volevano scattare un selfie insieme a lui.

Silvio Berlusconi è caduto a Zagabria: colpa della ressa per i selfie

La caduta è avvenuta giovedì, ma la notizia del piccolo incidente vissuto da Silvio Berlusconi è trapelata solo oggi. Alla fine del suo intervento infatti al congresso del PpE, il Cavaliere è scivolato travolto dai suoi fan che speravano di ottenere una foto insieme a lui. Berlusconi è tutt’ora ricoverato alla Casa di cura della Madonnina dove dovrà restare ancora per qualche giorno. Niente di grave però: inizialmente si era parlato di una possibile frattura al femore, ma nella giornata di venerdì lo staff del cavaliere ha smentito, dicendo che si tratta solo di «una banalissima contusione» e che il leader di Forza Italia era rientrato a Milano dalla capitale croata secondo il programma e non d’urgenza come era stato riportato da alcuni media italiani. Lo staff ha anche chiarito la dinamica dell’incidente in una nota ufficiale. «Terminato il congresso del Ppe, il Presidente Berlusconi ha aspettato la proclamazione di Antonio Tajani a vicepresidente – si legge – e poi, uscendo dall’arena di Zagabria, si è concesso ai selfie». Lì il fattaccio: «Nella ressa ha sbattuto. Per questa ragione, una volta ritornato in Italia ieri pomeriggio alle sedici, i medici hanno disposto alcuni accertamenti, eseguiti all’ospedale San Raffaele di Milano, dai quali è emerso un ematoma intramuscolare».

