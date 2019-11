Silvio Berlusconi al Maurizio Costanzo Show ironizza: «Non sono riuscito a fermarlo»

Silvio Berlusconi ironizza con Maurizio Costanzo sul suo essere indagato per l’attentato fallito proprio a danno del giornalista. Con una battuta durante il Maurizio Costanzo Show il cavaliere dice di «non essere riuscito a fermarlo»: l’essere iscritto al registro degli indagati per il tentato omicidio del giornalista gli è stato utile per avvalersi della facoltà di non rispondere nel nuovo processo Stato-Mafia a Palermo.

Silvio Berlusconi a Maurizio Costanzo: «Non sono riuscito a fermarlo»

Silvio Berlusconi ride e scherza durante la puntata del Maurizio Costanzo Show, ospite del giornalista del cui attentato risulta indagato. «Ma davvero sei qui da 4.445 puntate? Non ti sembra di aver esagerato?» ha chiesto provocatoriamente al conduttore all’inizio della trasmissione. Costanzo stando al gioco ha risposto «Parla lui», dando l’assist inconsapevole all’ex premier per ironizzare sulle accuse di aver partecipato al tentato attentato alla vita del giornalista. « Non ci sono riuscito a farlo smettere, gli ho fatto anche un attentato, con una bomba – ha detto Berlusconi – Siamo vecchietti, dobbiamo smettere. Abbiamo un piede nella tomba». Il riferimento è al tentato omicidio di Maurizio Costanzo verificatosi nel 1993 in via Fauno e che collegherebbe il cavaliere a CosaNostra. L’ex premier infatti risulta iscritto nel registro degli indagati della procura di Firenze per le stragi del 1993 a Milano, Firenze e Roma e per gli attentati del 1994. Indagato per reato connesso, ha preso parte al nuovo maxi processo Stato Mafia solo come teste assistito e, in quanto tale, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

(Credits immagine di copertina: twitter Maurizio Costanzo@Costanzo)