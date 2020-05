Ci mancava solo la bufala di Silvia Romano nuda per le strade di Bologna nel 2017

Il veleno dei leoni da tastiera è in grado di mistificare anche le realtà più palesi. Negli ultimi giorni abbiamo assistito e letto attacchi vergognosi nei confronti di Silvia Romano che ha come unica colpa quella di esser stata rapita. E lo è stata mentre era in Kenya per aiutare i più deboli ‘a casa loro’, come da motto sovranista che piace tanto a questi parvenu del dibattito social. Nelle ultime ore, però, il fango gettato sulla ragazza si arricchisce di altro putridume, come il presunto video di Silvia Romano nuda per le strade di Bologna nel 2017.

Lo diciamo subito: non è solo una bufala, ma è uno schifo. Sui social, infatti, sta circolando – anche in risposta ad alcuni nostri articoli – un video che nel 2017 fece molto scalpore: una giovane che circolava completamente nuda, con una borsa a tracollo, per le strade di Bologna per fare quello che poi definì un esperimento sociale. In tantissimi, forse accecati dall’odio, stanno dicendo che quella ragazza fosse Silvia Romano. Ovviamente non è così.

Silvia Romano nuda, l’ultima bufala social

Ci viene in aiuto il portale bufale.net che ricorda come quella stessa ragazza del video – che non è Silvia Romano nuda – fosse stata intervistata proprio nel 2017 da La Stampa. Si tratta di una 27enne valdostana che ora, vivendo nel 2020, ha 30 anni. La cooperante italiana rapita in Kenya e liberata sabato scorso, invece, ha ora 25 anni ed è milanese. Inoltre, e non pubblicheremo né il video né le foto private della giovane perché la situazione sta superando i limiti del voyeurismo, i tatuaggi che ha la valdostana sono ben diversi da quello sulla spalla di Silvia Romano.

Usiamo il cervello e spegniamo l’odio

Insomma, non era lei, anche se il veleno dei social continua a fare più male della realtà. Una vergogna che, da più di tre giorni, mostra come per qualche italiano sia più facile screditare il prossimo che usare il cervello. Ecco, impariamo l’insegnamento della mamma di Silvia Romano: iniziamo a usare il cervello.

