Oggi Silvia Romano compie 24 anni. Ma di lei non si sa più nulla da 10 mesi

Ventiquattro anni e una vita davanti. Ma di Silvia Romano si sono perse le tracce in quel maledetto 20 novembre 2018, mente si trovava in Kenya per aiutare le popolazioni in difficoltà. Quasi dieci mesi di silenzi, notizie celate, indagine frammentarie e un destino che resta oscuro come le trame criminali che sembrano incorniciare tutta questa vicenda. E oggi, venerdì 13 settembre 2019, la giovane cooperante partita da Milano per mettere il proprio cuore al servizio dei più bisognosi, compie 24 anni. Un compleanno amaro che, però, deve servire a riaccendere (o amplificare) il volume della voce di chi chiede maggior impegno nella sua ricerca.

LEGGI ANCHE > Silvia Romano potrebbe essere stata portata in Somalia

Quasi dieci mesi. Una scadenza che si intreccia con il compleanno della 24enne Silvia che, questa volta, sarà lontano dai suoi cari. Le sue sorti sono avvolte nell’ombra: dalle dichiarazioni degli imputati e arrestati per il suo sequestro del 20 novembre 2018, infatti, non sono arrivate informazioni fondamentali per arrivare alla quadratura di un cerchio. Si tratta di un vociare silenziosamente rumoroso che quasi annebbia la memoria di una vicenda che, nella mente di molti italiani (e anche della politica) sembra essere lontana anni luce da noi.

Oggi Silvia Romano compie 24 anni

E, invece, Silvia Romano merita l’attenzione e il rispetto, senza accettare pedissequamente una verità (o una serie di verità) che ci viene tramandata con lentezza dal Kenya, dove si sta lavorando per la ricerca della giovane cooperante italiana (o, almeno, questo è quello che fanno palesare), ma con tempi che rendono questa vicenda quasi stantia nella memoria collettiva.

Le voci silenziose dal Kenya

E il processo in corso a Malindi (Kenya) non sta aiutando a fare chiarezza. Gli indagati, di cui solamente uno agli arresti mentre gli altri sono liberi dopo aver pagato la cauzione (altro tema che andrebbe portato alla ribalta), non stanno aiutando gli inquirenti. Da rumors che vorrebbero Silvia Romano trasferita in Somalia qualche settimana dopo il sequestro, fino al ruolo di alcuni personaggi che fanno affari d’oro in Africa. Ma si tratta di voci, senza conferme e che non hanno portato a nulla. Tra sette giorni esatti saranno 10 mesi che non si hanno notizie della nostra connazionale e oggi è il suo compleanno.