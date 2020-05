Silvia Romano è atterrata a Ciampino

L’abito tradizionale somalo verde acqua, il passo sicuro sulla pista d’atterraggio a Ciampino. Silvia Romano atterrata nella Capitale alle 14, con il volo proveniente da Mogadiscio. La volontaria italiana rapita in Kenya lo scorso 19 novembre è rientrata nel nostro Paese, accompagnata dagli uomini dei servizi segreti esterni dell’Aise. Ad accoglierla, in primis, la madre e la sorella che l’hanno abbracciata calorosamente. Poi, c’è stato lo spazio per il saluto anche del padre. Infine, Silvia Romano ha scambiato qualche parola anche con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Silvia Romano atterrata, indossava l’abito somalo

La ragazza ha scelto di presentarsi in Italia con l’abito tradizionale somalo di cui si è molto parlato nelle ore immediatamente successive alla sua liberazione. Nel pomeriggio, dopo l’incontro con i parenti e i familiari, dopo il saluto alle autorità, si recherà in procura a Roma per dare il primo contributo all’inchiesta che gli inquirenti stanno portando avanti per stabilire le cause che hanno portato al suo sequestro.

Silvia Romano è rientrata ufficialmente in Italia: un momento di intensa commozione anche per il suo quartiere milanese, che alle 14 ha organizzato un falsh mob con applausi e canti dai balconi.