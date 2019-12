Sharon Stone bloccata da una app di appuntamenti online (ma la vera notizia è che Sharon Stone era iscritta)

Chi è la persona che, iscrivendovi su una app di appuntamenti online, proprio non immaginereste di trovare? Forse l’elenco è lungo, ma Sharon Stone rientra senz’altro nella lista. Eppure, l’attrice di Basic Instinct, 62 anni e un fascino immortale, ha provato questa esperienza, tra l’altro con un epilogo assolutamente imprevisto.

LEGGI ANCHE > Sharon Stone su Basic Instinct: «La scena senza mutande? Il regista mi tradì»

Ore 6.40 del mattino circa. L’attrice prende la tastiera del suo smartphone e lancia un tweet dall’effetto dirompente:

I went on the @bumble dating sight and they closed my account.

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? ‍♀️

Don’t shut me out of the hive

— Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019