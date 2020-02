Shannen Doherty combatte di nuovo contro la sua malattia: «Il tumore è tornato»

Shannen Doherty sta combattendo di nuovo contro il suo male. Durante la trasmissione Good Morning America l’attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe ha confessato il ritorno del suo tumore: «È al quarto stadio».

Nel 2015 Shannen Doherty aveva cominciato a raccontare la sua battaglia contro il tumore al seno sui social network passo per passo, fino alla notizia data nel 2017, quando annunciò che il suo male era in remissione. Ma il suo ultimo post racconta una storia diversa: è una vignetta dei Peanuts, dove Charlie Brown dice al suo fedele amico Snoopy: «We only live once», viviamo solo una volta. Ma il saggio cagnolino risponde «Wrong! We only die once, we live everyday», “Sbagliato!, moriamo una volta sola. viviamo ogni giorno”. Una frase che la giornalista di Good Morning America ha confessato essere diventato il mantra dell’attrice.

Non è difficile capire il senso dietro a questo post su Instagram. L’attrice infatti durante la trasmissione Good Morning America ha raccontato che «il cancro è tornato» ed è «al quarto stadio». Shannen Doherty ha confessato tra le lacrime di aver tenuto il segreto per circa un anno e mezzo, cercando il coraggio di confessare cosa stava accadendo a sua madre a suo marito. «Non sono ancora riuscita a elaborarlo, è una pillola amara da ingoiare, per tanti motivi» ha raccontato durante l’intervista, in cui confessa che «ci sono giorni in cui mi dico: ‘Perché io’». Un pensiero legittimo, spontaneo, a cui poi pero fa seguire una riflessione: «Poi: ’Perché non io? Chi altri lo merita? Nessuno». «Ci sono stati momenti molto difficili, in cui ho pensato di non potercela fare», ha aggiunto poi l’attrice, ricordando quanto sia stato difficile affrontare la sua malattia e il ritorno sul set insieme alla perdita di Luke Perry, suo collega in Beverly Hills 90210 e grande amico. Sul set «Brian (Austin Green, ndr) è stato l’unica persona a cui l’ho detto e che mi ha aiutata giorno per giorno». La decisione di parlarne pubblicamente deriva dal fatto che il suo stato di salute verrà reso pubblico durante il processo ingaggiato con la sua assicurazione sanitaria.

