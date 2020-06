La questura ridimensiona gli annunci di Raggi e Castelli sullo sgombero di Casapound

Quella che potrebbe rappresentare la misura di rilancio per la candidatura a un bis di Virginia Raggi come sindaco di Roma, ovvero lo sgombero Casapound, rischia di trasformarsi in un boomerang. Nella serata di ieri, infatti, il primo cittadino del Movimento 5 Stelle aveva annunciato via social network che era stato fatto un passo in avanti decisivo sulla questione. Le aveva fatto eco il viceministro dell’Economia Laura Castelli: il dicastero del Mef, infatti, è responsabile dello stabile del demanio occupato da più di 6000 giorni da alcuni esponenti del movimento di estrema destra.

Sgombero Casapound, la smentita della questura di Roma

Tuttavia, nella tarda serata di ieri è arrivata la doccia gelata della questura di Roma, che ha negato qualsiasi notifica di sgombero, anche solo a un «piccolo gruppo di iscritti», come nel tardo pomeriggio aveva riportato l’agenzia di stampa Adnkronos. «Non ci risulta, non è vero. Non è stato notificato nulla» – hanno affermato dall’ufficio stampa della Divisione Anticrimine della questura di Roma.

Dunque, lo sgombero Casapound non dovrebbe essere immediato come i tweet di Raggi e Castelli lasciavano presagire. Anche se, di contro, resta in piedi l’ipotesi di un sequestro dell’autorità giudiziaria, visto che – in questo senso – ci sarebbero due esposti dell’Anpi e del Demanio che richiedono un provvedimento nei confronti degli occupanti dello stabile in via Napoleone III, a pochi passi dalla stazione Termini.

Bisognerà aspettare, dunque. E come – ormai da tempo – si chiede il famoso account Twitter Hanno sgombrato la sede di Casapound, anche per oggi la risposta è quella di sempre. No.