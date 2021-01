Sgarbi usa Facebook per esaltare chi ha violato il ‘divieto di botti’ a Roma | VIDEO

La contesa politica ci sta, ma la comunicazione di Vittorio Sgarbi è sempre più esasperata dai social e da quella sua morbosa ricerca di parole a effetto per garantirgli visibilità. Anche con l’inizio del nuovo anno, il parlamentare del gruppo misto – sindaco di Sutri e critico d’arte – ha deciso di utilizzare la sua pagina Facebook per insultare l’attuale sindaca della Capitale. Sgarbi contro Raggi per il «divieto di botti e fuochi artificiali» deciso dal Campidoglio alla vigilia di Capodanno. E lo fa a suo modo, tra insulti e plausi a quei cittadini che – in barba alle ordinanze – «hanno incendiato Roma».

I toni sono sempre gli stessi, quelli che garantiscono al prossimo candidato sindaco della Capitale (nome su cui non convergerà il Centrodestra, soprattutto per il suo stile comunicativo): insulto a chi pone alcune limitazione (e non solo per la pandemia in corso, come si legge nel comunicato che accompagnava l’ordinanza del Campidoglio) perché il «diritto alla salute non può essere prevaricato dai limiti alle libertà personali».

Sgarbi contro Raggi anche sui botti di capodanno

Evidentemente, però, il candidato sindaco – già primo cittadino, già parlamentare e già critico d’arte dall’agenda, dunque, impegnatissima – non ha letto perché a Roma (e non solo) ci sia stata un’ordinanza sul divieto di fuochi artificiali a Capodanno. I motivi sono molteplici: «Garantire la sicurezza dei cittadini rappresenta la priorità, tanto più in un momento già critico per i nostri ospedali, che stanno fronteggiando un’emergenza sanitaria. Botti ed esplosioni rappresentano un rischio per i cittadini, per adulti e soprattutto per i minori. Inoltre persiste il rischio che i fuochi d’artificio provochino incendi e roghi, oltre che danni al nostro patrimonio artistico. Non da ultimo, le esplosioni hanno ripercussioni negative sugli animali. L’augurio per tutti è di festeggiare il nuovo anno con serenità e con uno spirito di fiducia nel futuro». Insomma, tutto molto chiaro.

Una campagna elettorale esasperata con i video su Facebook

Ancora una volta, dunque, Sgarbi prova a sollevare i suoi sondaggi con vista sul Campidoglio prendendo l’ennesima posizione contraria a un’ordinanza di buon senso. Esaltare chi ha violato un’ordinanza (che non riguardava solamente la pandemia in corso, ma tutti i danni collaterali che poteva essere prodotti) e farlo con gli insulti è, forse, l’unico programma che il parlamentare, sindaco e critico d’arte è stato in grado di realizzare.

