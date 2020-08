Salvini annuncia la mozione di sfiducia per Lucia Azzolina: «A nome di 8 milioni di studenti italiani»

Alla ripresa dei lavori parlamentari – tra il 31 agosto, per la Camera, e il 1° settembre per il Senato – la Lega presenterà una mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro dell’Istruzione. Lo ha annunciato Matteo Salvini – anche oggi in Campania per la campagna elettorale in vista delle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre – citando un sondaggio che mostra come il 55% degli italiani non siano soddisfatti del lavoro compiuto fino a oggi. La sfiducia Azzolina, dunque, diventa la nuova arma del Carroccio.

LEGGI ANCHE > Insulti sessisti ad Azzolina in un gruppo Facebook leghista. La ministra: «Commenti infimi»

«Stabilizzare almeno 20mila insegnanti di sostegno per non lasciare indietro i bimbi disabili. Collaborare con le scuole pubbliche-paritarie per trovare le 10.000 aule mancanti. Dotare tutte le scuole di termoscanner, per misurare la febbre ai bimbi all’ingresso – spiega il leader della Lega -. Dimenticare la mascherina obbligatoria per i bimbi in classe, una inutile e pericolosa follia. Smetterla di giocare coi banchi con le rotelle, di litigare con sindacati, presidi, insegnanti, governatori e famiglie. Queste le proposte della Lega».

Sfiducia Azzolina, a settembre la mozione della Lega

O si fa così, o sarà sfiducia Azzolina. L’aut aut lo dà lo stesso Matteo Salvini che chiede l’approvazione in toto di tutte le proposte fatte dal Carroccio sulla scuola: «Il ministro è in grado di attuarle? No. Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un milione di insegnanti, dei presidi e del personale scolastico tutto. La Scuola Italiana merita di meglio. Azzolina bocciata».

Settembre è alle porte e porterà con sé la ripresa delle lezioni nelle scuole. Ancora sono tanti i temi che non hanno trovato risoluzione. E adesso su Lucia Azzolina arriva l’ombra della mozione di sfiducia targata Lega.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Matteo Salvini)