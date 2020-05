Matteo Renzi chiede ‘l’aiuto da casa’ sulla sfiducia a Bonafede

Il fondatore di Italia Viva lancia un sondaggio sulla sua Enews in vista del voto in Senato di mercoledì

Non sarà un potere vincolante come accade con la piattaforma Rousseau nel Movimento 5 Stelle, ma il sondaggio proposto da Matteo Renzi sulla sfiducia a Bonafede ha quello stesso sapore. Il fondatore di Italia Viva, attraverso la Enews 637 pubblicato oggi (18 maggio) sul suo sito personale, ha detto che mercoledì sarà in Aula al Senato per il voto nei confronti del Ministro di Grazia e Giustizia. Ha annunciato che sarà lui a prendere la parola in nome del suo partito e ha chiesto ai suoi lettori di inviargli (via e-mail) il loro pensiero su questa vicenda.

«Pensierino della sera. Mercoledì si vota la mozione di sfiducia a Bonafede. Per il nostro gruppo interverrò io in aula. I numeri sono ballerini e Italia Viva potrebbe essere decisiva. Voi che idea vi siete fatti? Vi leggo con grande attenzione, come sempre», ha scritto Matteo Renzi nella Enews pubblicata sul suo sito ufficiale. La partita è ancora in bilico dato che al Senato i numeri della maggioranza sono molto ridotti e Italia Viva è sempre più l’ago della bilancia per le sorti di questo governo.

La sfiducia a Bonafede e il sondaggio di Renzi

Un ruolo decisivo non solo per quel che riguarda la mozione di sfiducia a Bonafede. Come è noto, infatti, quando si tratta di sfiducie individuali, la singola persona rischia di avere ripercussioni sull’intero Esecutivo. Mercoledì in Senato si voterà quella annunciata da Emma Bonino e confermata quest’oggi con l’intervista di Benedetto Della Vedova a La Repubblica che invitava Italia Viva e Pd a dare voto favorevole.

Italia Viva ago della bilancia

La situazione appare molto ingarbugliata e, stando alle prese di posizione e agli attendismi, la posizione di Alfonso Bonafede è sempre più in bilico. Questa sera Maria Elena Boschi, in rappresentanza di IV, sarà a Palazzo Chigi per un confronto con Giuseppe Conte su questo tema. Poi, mercoledì, la conta dei numeri a Palazzo Madama.

(foto di copertina: da Enews numero 637 di lunedì 18 maggio 2020)