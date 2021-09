Inizia il mese dei consulti online gratuiti sulla salute sessuale

Si chiama Sextember ed è il mese della salute sessuale creato in partnership da Durex e Centro Medico Santagostino. Lo scopo è quello di sottolineare come e quanto, in Italia, di salute sessuale – sia a livello fisico che a livello psicologico – si parli sempre troppo poco. Ecco allora che, per tutto il mese – che è stato ribattezzato quello dedicato alla salute sessuale e che ci si augura sia il primo di molti – le persone avranno a portata di click la possibilità di parlare con esperti di salute sessuale a tutti i livelli gratuitamente.

Il Sextember di Durex e Santagostino per la salute sessuale

Le persone devono fare i conti con la propria sessualità e la propria salute sessuale e devono avere la possibilità di farlo in maniera agevole. Per questo – ha spiegato Luca Foresti, ad della prima rete di poliambulatori specialistici che hanno capito l’enorme potenziale della digitalizzazione dove si può – si punta tutto su servizi erogabili a tutte le persone e in tutto il paese. «Il vincolo fondamentale era quello di avere servizi erogabili in tutta Italia e questo ha portato al largo utilizzo di servizi di carattere digitale», ha spiegato in conferenza stampa.

Dal 1° al 30 settembre, quindi, sarà possibile avere un servizio di consulenza gratuito per prendersi cura della propria salute sessuale. Alla conferenza stampa che hanno annunciato l’iniziativa ha partecipato anche Pierpaolo Sileri, inviando una lettera che sottolinea l’importanza della salute sessuale, e l’onorevole Riccardo Magi, ricordando che i dati sulle malattie sessualmente trasmissibili tra i più giovani sono in aumento e l’uso del preservativo in calo.

Come funziona Sextember online

In un paese dove l’educazione sessuale a scuola è carente o manca del tutto, sapere dove recarsi online per avere risposte a determinati quesiti è fondamentale. Il rischio, diversamente, è quello di informarsi tramite fonti non attendibili, confuse o tramite il porno. Ecco allora che viene data la possibilità di andare sul sito Durex, il canale di entrata, e richiedere il servizio.

Da lì si viene reindirizzati sulla piattaforma già utilizzata e collaudata dai pazienti del Santagostino da oltre un anno. Partendo dalla conversazione con psicologi e psicologhe, l’utente viene poi indirizzato e orientato rispetto a quella che è la sua situazione verso altri specialisti tra cui psicosessuologi, dermatologi, ginecologi, urologi. Gli incontri avverranno tramite videoconsulti dedicati, così da poter rendere il contatto più diretto e – al contempo – possibile da tutta Italia.