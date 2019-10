Propone prestazioni sessuali ai carabinieri per evitare il sequestro dell’automobile: arrestata

Gli uomini dell'Arma, ligi al dovere, hanno rifiutato e l'hanno arrestata in flagranza di reato

Per evitare una multa e il sequestro di un'automobile, una donna si è offerta per del sesso con Carabinieri

L'episodio è accaduto qualche sera fa a Cerignola, in provincia di Foggia

Cerignola, provincia di Foggia. I carabinieri fermano un’automobile con a bordo tre persone (due uomini e una donna). Nei consueti controlli di rito i militari si accorgono come il conducente sia sprovvisto della patente di guida e procedono con lo stipulare la sanzione amministrativa e proseguire con il sequestro del veicolo, come da prassi. Durante tutto ciò, però, la donna a bordo della vettura propone sesso con carabinieri affinché il tutto fosse messo a tacere dopo aver consumato il rapporto.

Gli uomini dell’Arma, fedeli all’onore della divisa, hanno immediatamente rifiutato la proposta indecente della 33enne che, tra le altre cose, è finita in manette con l’accusa di istigazione alla corruzione. Dopo l’arresto in flagranza di reato, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari dall’autorità giudiziaria, ma il gip di Foggia – dopo la convalida dell’arresto, ne ha disposto la liberazione.

Sesso con carabinieri, la proposta choc di una donna per sviare da una multa

L’episodio è avvenuto qualche sera fa tra le strade di Cerignola, in provincia di Foggia. A bordo dell’Alfa Romeo 147 fermata dagli uomini dell’Arma c’erano due uomini e la donna che poi, per evitare il verbale, la contravvenzione e il sequestro dell’automobile, si è offerta per fare del sesso con carabinieri. Gli uomini della pattuglia, protagonisti di questa vicenda, hanno reagito sbalorditi rifiutando l’ignobile proposta e arrestando la 33enne.

Il tentativo di evitare il sequestro dell’auto dell’amico

La donna è stata fermata immediatamente con l’accusa di istigazione alla corruzione, il tutto culminato con l’arresto in flagranza di reato. Ora la donne risulta essere libera, ma con la sanzione emessa nei confronti del conducente che guidava senza aver mai conseguito la patente. E, per questo motivo (come recita il Codice della Strada), l’Alfa Romeo 147 è stata sequestrata.

