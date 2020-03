Si va verso la sospensione della Serie A fino al 3 aprile. L’Inter ritira la primavera dalla Youth League

Molte federazioni, praticamente tutte, stanno procedendo – e hanno già avviato questa pratica nell’ultimo fine settimana – alla sospensione di tutti i campionati per tutte le discipline. Al Palazzo H del Coni, nei pressi dello Stadio Olimpico di Roma, è in corso una riunione con diversi presidenti federali degli sport di squadra (alcuni di loro collegati via Skype, compreso Gravina) per definire un piano univoco di azione dello sport italiano. In attesa del consiglio della Figc di domani, si va verso l’uniformità: anche la Serie A sarà sospesa.

La decisione non dovrebbe arrivare nella giornata di oggi, dato che per domani è fissato il consiglio della Figc per decidere sulla sospensione dei campionati (non solo la Serie A, ma anche la cadetteria). Ma le notizie già emerse ieri, con quel che è accaduto prima del fischio d’inizio di Parma-Spal, sembra essere la testimonianza di un piano ben definito, seppur in ritardo.

Serie A, si va verso la sospensione del campionato

La Lega di A, dopo il botta e risposta di ieri – che ha coinvolto anche il ministero dello Sport, Sky e l’Assocalciatori di Damiano Tommasi – ha detto di essere in attesa di decisioni per dare il via alla sospensione della Serie A, vista la situazione di emergenza sanitaria in Lombardia, in altre 14 province e con lo spettro che il tutto possa trasferirsi anche a livello nazionale.

Fino al 3 aprile

La data indicata per la ripresa delle attività e dei campionati è quella del 3 aprile. Non si tratta di un giorno a caso, ma della data di scadenza del Dpcm siglato l’8 marzo da Palazzo Chigi. Ora la palla passa alla discussione interna, ma le spinte esterne potrebbero portare a una decisione che, forse, poteva esser presa almeno due settimane fa.

L’Inter si ritira dalla Youth League

Intanto l’Inter ha deciso di ritirarsi dalla Youth League: «La squadra Primavera non parteciperà alla gara Inter-Rennes, valida per gli Ottavi di Finale di UEFA Youth League, in programma mercoledì 11 marzo a Firenze. La decisione del club – che ha sempre posto la tutela della salute pubblica come obiettivo primario – è volta a perseguire la salvaguardia della salute dei propri giocatori (minorenni), tesserati e dipendenti – si legge nella nota diffusa dal club -. Pur riconoscendo la grande importanza della manifestazione e consci del fatto che la non presenza farà scattare automaticamente il provvedimento di sconfitta per 0-3, si è deciso di non giocare la partita per i motivi sopracitati e in ossequio alle disposizioni di tutte le autorità competenti. A partire da oggi la primavera, così come in precedenza fatto da tutte le altre squadre del Settore Giovanile, sospende ogni forma di attività».