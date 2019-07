Serie A, si inizia il 25 agosto. Quattro le soste per la Nazionale

I attesa di scoprire se il nuovo calendario della Serie A ricalcherà il modello anglosassone della Premier League, la Lega ha ufficializzato le date di avvio della nuova stagione 2019/2020, non solo per quel che riguarda il campionato, ma anche per quanto concerne la Coppa Italia. Si inizierà il prossimo 25 agosto (ancora da definire eventuali anticipi e posticipi, che saranno decisi solamente dopo il sorteggio delle varie giornate e in base agli impegni in Coppa) e si concluderà il 24 maggio. Nel mezzo cinque soste: quattro per gli impegni delle Nazionali e una tra Natale e il periodo di Capodanno.

Le soste per le Nazionali saranno dunque quattro: la prima l’8 settembre, poi il 13 ottobre e il 17 novembre. L’ultima sarà nel 2020, quando ci si fermerà nel weekend del 29 marzo. La quinta sosta della Serie A, invece, non sarà per lasciare spazio alle amichevoli e alle partite di qualificazione agli Europei, ma per dare qualche giorno di vacanza ai calciatori delle 20 squadre del massimo campionato. Ci si fermerà durante il periodo natalizio, con lo stop dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.

La Serie A parte il 25 agosto. Ecco i turni infrasettimanali

Ci saranno anche tre turni infrasettimanali nella prossima Serie A. Il primo sarà quasi all’inizio del nuovo campionato con le 20 squadre che, dopo esser scese in campo nel weekend, dovranno farsi trovare pronte mercoledì 25 settembre per una nuova giornata. Stesso discorso per quel che riguarda il 30 ottobre e il 22 aprile (del 2020). Impegni accumulati anche perché alla fine della stagione ci sarà poco tempo per riposare a causa degli Europei.

Le date della Coppa Italia

Non solo Serie A. Questa mattina la Lega ha anche comunicato le date delle varie tappe della Coppa Italia 2019/2020. Si inizierà domenica 4 agosto con il primo turno eliminatorio, poi si proseguirà con gli altri due turni nelle due domeniche successive. Una sorta di preparazione in vista dei nuovi campionati. Mercoledì 4 dicembre le squadre qualificate scenderanno in campo per il quarto turno, mentre gli ottavi di finale andranno in scena direttamente nel 2020: mercoledì 15 e mercoledì 22 gennaio. I quarti si disputeranno il 29 gennaio; mentre le semifinali (con gara di andata e ritorno), sono fissate per il 12 febbraio e il 4 marzo. La finale è in programma per il 13 maggio 2020.