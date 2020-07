Un primo tampone aveva dato un esito incerto e aveva bloccato Sergio Perez, che non ha avuto accesso al paddock del Gran Premio di Silverstone. Adesso, è arrivata anche la notizia ufficiale direttamente da Fia, la federazione automobilistica internazionale: il pilota della Racing Point è risultato positivo al coronavirus, questo l’esito del tempone di controllo. Per questo motivo, Sergio Perez non prenderà parte né a questo Gran Premio, né ai prossimi previsti se non dopo un periodo di quarantena, a patto che sia asintomatico e che faccia trascorrere i giorni che la prassi indica per stabilizzare la profilassi.

«Perez è entrato in quarantena in conformità con le istruzioni delle autorità sanitarie pubbliche competenti – si legge nel comunicato della Fia – e continuerà a seguire la procedura stabilita da tali autorità. Con l’assistenza dell’organizzatore locale del Gran Premio di Gran Bretagna, delle autorità sanitarie locali e del delegato FIA COVID-19, è stata intrapresa un’iniziativa completa di tracciabilità e tutti i contatti stretti sono stati messi in quarantena».

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend’s British Grand Prix after testing positive for COVID-19

He is self-isolating and we wish him a speedy recovery

Racing Point’s driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D

— Formula 1 (@F1) July 30, 2020