Alla fine, Serena Grandi non è nelle liste di Salvini in Emilia-Romagna

Non si è concretizzata l’ipotesi natalizia di una Serena Grandi candidata in Emilia-Romagna nelle liste di Matteo Salvini a sostegno di Lucia Borgonzoni. L’attrice aveva proposto la sua candidatura in un’intervista al Fatto Quotidiano – pur dicendosi ancora indecisa sul da farsi -, ma aveva anche manifestato l’intenzione di ricoprire un ruolo istituzionale in regione, una volta assicurato il successo di Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna.

Serena Grandi non è candidata in Emilia-Romagna

Nella giornata di ieri, sono state presentate le liste per le elezioni del prossimo 26 gennaio. Il nome di Serena Grandi non compare in nessuna di queste. Una sorta di marcia indietro, dovuto forse anche al clamore che ha suscitato la sua candidatura dopo l’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. La riflessione che si è imposta, con ogni probabilità, ha portato a un rallentamento nell’inserimento del nome dell’attrice nelle liste della Lega o collegate alla Lega che sosterranno Lucia Borgonzoni nella corsa a governatrice dell’Emilia-Romagna.

Non solo Serena Grandi, gli altri ostacoli di Lucia Borgonzoni

Una corsa che presenta anche qualche ostacolo. Mentre tutte le liste della Lega sono state presentate nelle varie provincie e circoscrizioni, le liste civiche collegate (soprattutto quelle ambientaliste di destra) hanno avuto difficoltà nella candidatura in diverse aree. Lucia Borgonzoni correrà con un alleato in meno, ad esempio, nella provincia di Bologna e in quella di Rimini. Non proprio una grande partenza, accompagnata anche dall’esito dell’ultimo sondaggio Opinio commissionato dalla Rai che vede Stefano Bonaccini, il candidato unitario del centrosinistra, prevalere sulla Borgonzoni con tre punti di margine. Una piccola boccata d’ossigeno per le forze progressiste che in Emilia-Romagna hanno sempre avuto campo libero quando si trattava di andare alle urne.

Lucia Borgonzoni avrà diverse questioni da risolvere, dunque, nel corso della campagna elettorale. In questo suo percorso, però, dovrà fare a meno di Serena Grandi che, al momento, si siede in panchina e resta a guardare. In futuro, potrebbe tornare nuovamente a essere allettata da una proposta firmata Lega e Matteo Salvini.

(Foto: ANSA / ETTORE FERRARI)