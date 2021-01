La «foto segnaletica» dei senatori a vita condita da insulti (e augurio di Covid) su Twitter

Ci sarà una categoria che verrà sempre presa di mira, ogni qualvolta si gioca una partita fondamentale per la sopravvivenza del governo attraverso il voto di fiducia al Senato. I senatori a vita, anche questa volta, sono il bersaglio degli haters in rete. Per la decisione di alcuni di loro – si badi bene, alcuni di loro, non tutti – di essere presenti a Palazzo Madama per accordare il voto di fiducia all’esecutivo di Giuseppe Conte. Eppure, nonostante non sia sicuro il voto di almeno tre senatori a vita (Carlo Rubbia, Renzo Piano entrambi spesso all’estero e Giorgio Napolitano, in età molto avanzata), su Twitter in particolare si è diffusa una vera e propria foto segnaletica che mette insieme i sei nominati dai presidenti della Repubblica Napolitano e Sergio Mattarella, condita da insulti e auguri di contagio da Covid.

Senatori a vita presi di mira su Twitter

Nella giornata di ieri, era già stata la volta di Liliana Segre che – in un’intervista al Fatto Quotidiano – aveva annunciato il suo viaggio in treno, da Milano a Roma, per accordare il voto di fiducia al governo Conte. Questa mattina, dopo le riserve del week-end, ha dato il via libera al sì anche Mario Monti. Anche Elena Cattaneo, nei giorni scorsi, si era mostrata possibilista nell’accordare la fiducia.

Eppure, tutti e sei i senatori a vita in carica vengono presi di mira in blocco, attraverso la diffusione di una card che assomiglia molto – come detto – a una foto segnaletica, attaccati sia per il loro ruolo di supporto all’esecutivo nella giornata di oggi, sia per il loro stipendio e per i loro emolumenti.

Li vedremo domani al Senato

dopo un lungo ozio a 15.000€

