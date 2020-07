Una vera e propria semplificazione pubblica amministrazione che parte dalle basi: tempi ridotti e digitalizzazione di tutte le pubbliche amministrazioni, che dovranno essere trasparenti per quanto riguarda le procedure e la durata delle pratiche. L’erogazione delle pratiche dovrà essere più celere e non verrà trascurata nemmeno la legalità. «Ciascun cittadino deve sapere tutto quello che gli serve», ha detto Conte, spiegando in che direzione si sta muovendo il suo governo e cosa prevede il dl semplificazione in questo senso. La pa «deve trovarsi sullo stesso piano dei cittadini, non su un piano superiore» perché il paese funzioni in maniera efficace.

LEGGI ANCHE >>> Giuseppe Conte annuncia che con il dl semplificazioni verranno sbloccate 130 opere pubbliche

Maggiore legalità e trasparenza della pubblica amministrazione

Conte ha voluto chiarire anche il legame con la legalità di una burocrazia che, se semplificata all’osso, potrebbe essere preda più facile delle mafie: «Vogliamo più legalità e più trasparenza, procedure urgenti per il rilascio della certificazione antimafia attraverso la consultazione di banche dati ulteriori rispetto a quelle che ci sono ora. Il controllo anti mafia sarà più rapido e più efficace per prevenire in modo più rigoroso le infiltrazioni mafiose».

Digitalizzazione della pubblica amministrazione

La pubblica amministrazione dovrà essere «un’alleata in questa fase di recupero dal coronavirus» con il conseguente «aumento della competitività delle nostre aziende». Semplificazione e digitalizzazione verranno fatte seguendo l’esempio europeo, attraverso un’app unica per tutti quanti. Conte ha affermato che «la pa dovrà semplificare e digitalizzare tutto dando la possibilità di autocertificare tutto tramite app». Il tutto è stato fatto pensando anche alle persone disabili, che non avranno più problemi ad accedere efficacemente alla pa, oltre che «a tutte le zone a traffico illimitato con un unico permesso» grazie alle nuove norme del dl semplificazione. L’intenzione è anche quella di rendere internet più accessibile a tutti e più veloce.

Dal 28 febbraio accesso a tutti i servizi tramite app

Tramite Io grazie a Spid e ci digitale tutti potranno usufruire dei servizi della pubblica amministrazione. «Servizi della pa disponibili tramite Spid e app, bastano ci digitale e Spid e non si dovrà più fare file. Sembrerà difficile all’inizio ma poi diventerà tutto più semplice, acquisendo dimestichezza», ha detto Conte, così che tutti quanti possano avere accesso ai servizi della pa inserendo i propri dati una sola volta. Ogni pa avrà tutto a propria disposizione grazie a una serie di database che verranno incrociati. Avremo la possibilità di autocertificare tutto quello che serve – salvo rari casi – tramite l’applicazione.