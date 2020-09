L’attrice Sei Ashina, star di Seta, è stata trovata morta in casa sua

Sei Ashina morta: questa è la notizia che arriva da Tokyo. Il corpo della giovane donna, 36 anni, è stato trovato privo di vita in casa dai suoi familiari. Per ora l’ipotesi su Sei Ashina morta, visti i primi rilevamenti fatti, è quella di suicidio. L’attrice e modella giapponese è stata ritrovata ieri mattina, lunedì 14 settembre, nel suo appartamento.

LEGGI ANCHE >>> Don Roberto Malgesini ucciso a Como, la politica non perde l’occasione di usare il dramma

Sei Ashina morta: si sarebbe suicidata

Si tratterebbe quindi di un suicidio secondo quanto riferiscono fonti investigative alla stampa di Tokyo. L’attrice, che aveva cominciato la sua carriera come modella, è nata il 22 novembre 1983 a Koriyama – città della prefettura di Fukushima -. Dopo la moda la giovane donna ha debuttato come attrice sia a livello televisivo (ha recitato in numero serie tv tra cui Specialist, Giragira e Stand Up!) che sul grande schermo. La sua carriera è stata consacrata dall’apparizione in Seta, diretto da François Girard, nel 2007. Al fianco di Keira Knightley, l’attrice aveva avuto un ruolo di rilievo nel film tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco.

Sei Ashina in Seta

La trama Seta narra di un’epidemia nel 1861 che attacca gli allevamenti di bachi da seta dell’Europa innanzitutto, fino ad arrivare in Oriente. Il giovane protagonista, Hervé Joncour, è un francese che decide di partire per il Giappone e procurare i preziosi bachi di contrabbando, evitando così anche la carriera militare. A casa lascia sua moglie (interpretata da Keira Knightley) promettendo di tornare preso ma, arrivato nel paese del Sol Levante, il protagonista rimane preda del fascino di una donna. Il ruolo di questa misteriosa donna giapponese era affidato alla defunta Sei Ashina.