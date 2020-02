Tragico incidente intorno alle ore 22 di giovedì 6 febbraio nella località sciistica svizzera di Stoos, nel cantone di Svitto in Svizzera. Una delle cabine della seggiovia del Fronalpstock si è staccata precipitando per 10 metri. Quattro le persone rimaste ferite in maniera grave, di cui due in pericolo di vita: il gruppo stava viaggiando con un agita organizzata dalla Lindt.

Svizzera, incidente sulla seggiovia del Fronalpstock: 4 i feriti gravi

LEGGI ANCHE> L’errore umano e «l’evento anomalo risolto» segnalato prima dell’incidente del Frecciarossa

Secondo le prime ricostruzioni, la cabina, che si trovava nella parte alta del pendio e stava per discendere, avrebbe urtato un cavo utilizzato da un gatto delle nevi che stava ripulendo le piste, e sarebbe precipitata per circa una decina di metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di giovedì sera. Le quattro persone ferite sono state immediatamente trasportate in elicottero presso il più vicino ospedale. I feriti erano parte di un gruppo più ampio, di circa 10 persone, che stava rientrando da un viaggio aziendale: si tratta infatti di collaboratori dell’azienda produttrice di cioccolato Lindt & Spruengli che in una nota ha dichiarato che «il nostro pensiero va ai nostri dipendenti e alle loro famiglie». Le operazioni di salvataggio per i quattro feriti e le rimanenti sei persone sono durante all’incirca un paio di ore in totale. Ancora non è chiaro come sia stato possibile il verificarsi di questo incidente: una delle ipotesi sarebbe che il conducente del gatto delle nevi non fosse a conoscenza della tratta notturna della seggiovia.

(Credits immagine di copertina: twitter POLIZEI-SCHWEIZ.CH@POLIZEI_SCHWEIZ)