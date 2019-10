Dopo i tanti e frequenti casi di cronaca di bambini che vengono distrattamente lasciati in auto, il cui esito è spesso tragico, ora i seggiolini anti abbandono diventano obbligatori. Dopo la firma del decreto attuativo infatti la norma è ormai entrata nel Nuovo Codice della Strada.

I seggiolini anti abbandono sono ora diventati obbligatori

L’obbligatorietà dei seggiolini anti abbandono è ormai legge: ha infatti completato l’ultimo step con la firma della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli del decreto attuativo, dopo la approvazione del Parlamento, ottenuta con il voto di tutti i gruppi politici e il parere favorevole acquisito della Commissione Europea a cui ha fatto seguito nei giorni scorsi il Consiglio di Stato dando il via libera. Affinchè diventi operativo manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che avverrà nei prossimi giorni.

Nel nuovo codice della strada all’articolo 172 viene stabilito l’obbligo dei seggiolini anti abbandono per tutti i bambini di età fino ai 4 anni e si sta già lavorando, come scritto nella nota diffusa dal Mit, per mettere in atto modalità «per attuare l’agevolazione fiscale» per favorire l’acquisto dei seggiolini e «incrementare le relative risorse».

(Credits immagine di copertina: ANSA)