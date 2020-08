A Bergamo sono stati ricollocati il 50% dei seggi elettorali fuori dalle scuole

Il tema dello spostamento dei seggi fuori dalle scuole era entrato all’interno del dibattito politico nel mese di giugno. Poi, però, quell’argomento – in realtà fondamentale in vista della ripresa delle lezioni nei vari istituti, lasciati deserti dal mese di marzo a causa dell’emergenza sanitaria – è andato perduto. Anzi, sono molte le Regioni che stanno pensando a un rinvio della riapertura delle scuole proprio dopo il voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari (e, in alcuni casi, per le Regionali). Il Comune di Bergamo, invece, è riuscito a correre ai ripari.

«A Bergamo 40mila elettori voteranno in seggi elettorali alternativi per non interrompere le scuole e la didattica. Nei prossimi giorni arriverà nelle case di tutti i cittadini coinvolti una lettera con tutto quel che c’è da sapere – scrive il Comune di Bergamo sui social -. Quest’anno la situazione degli istituti scolastici sarà ancora più complessa, a causa dell’emergenza coronavirus. Il referendum provocherebbe infatti la chiusura delle scuole a pochi giorni dalla loro riapertura, dopo mesi di aule vuote e didattica a distanza. Si cercherà quindi di evitare, ove possibile, un’ulteriore chiusura, individuando sedi di voto alternative a quelle scolastiche».

Seggi fuori dalle scuole, a Bergamo spostati il 50%

Il Comune di Bergamo, dunque, risponde presente all’appello per i seggi fuori dalle scuole e fa un passo avanti (seppur parziale, per il momento) affinché anche in futuro non debbano essere gli studenti e gli insegnanti a essere penalizzati dalle tornate elettorali. Il sindaco Giorgio Gori conferma che il 50% dei seggi è stato ricollocato.

Gli elettori votanti riceveranno nei prossimi giorni il nuovo luogo in cui recarsi per votare al Referendum sul Taglio dei parlamentari. E non solo. Lo spostamento sarà definitivo.

