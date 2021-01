La notte prima della chiusura: volano i secret party

Lo avevamo anticipato ieri: l’Italia, una fetta di questa Italia, si racconta sui social come se fosse una generazione 0. Zero come il voto che noi di Giornalettismo diamo alle immagini, realizzate prima delle divisioni in “Zone” del nostro Paese: di secret party, dei silent party, degli animal party, che stiamo visionando uno via l’altro.

Ancora secret party prima delle chiusure

C’è poco da commentare rispetto a queste immagini tra alcool, assembramenti, dove la mascherina e le regole da rispettare sembrano solo un lontano ricordo. C’è un qualcosa che però non ci ha lasciato indifferenti: in alcune feste, c’era qualche protagonista che frequentava le feste di Alberto Genovese. A questo punto di chiediamo: quante “Terrazze Sentimento” – con il loro mood di divertimento – ci sono in Italia?