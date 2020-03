Non si potrà andare nelle ‘seconde case’ nei weekend e nei giorni festivi

Niente più fine settimana nelle proprie seconde case in campagna, montagna o mare. C’è anche questa limitazione nell’ordinanza firmata oggi, venerdì 20 marzo, dal ministro della Salute Roberto Speranza. Si tratta di una nuova stretta decisa dal governo nell’ambito della limitazione dei movimenti e degli spostamenti per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus. L’ordinanza va a implementare il Dpcm del governo già in vigore e avrà validità dal 21 al 25 marzo. Ma potrebbe essere esteso nei prossimi giorni, in base ai dati sui contagi.

«È necessario fare ancora di più per contenere il contagio. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus – afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo avere firmato la nuova ordinanza con l’allargamento delle misure restrittive -. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia».

No ai viaggi in direzione seconde case

L’ordinanza è la stessa che dispone la chiusura di parchi, ville, aree di gioco e giardini pubblici in tutta Italia. Vietate anche le attività ludiche e ricreative all’aperto. Ma, per il momento, sarà ancora consentito svolgere attività fisica fuori dalla propria abitazione, con la raccomandazione di farla in maniera isolata, a distanza di un metro da un’altra persona e, sopratutto (questa è l’ultima novità) solamente nei pressi di casa (anche se non è ancora nota la misura metrica di questo provvedimento).

I divieti dell’ultima ordinanza

E nel mezzo di tutti questi nuovi divieti, c’è anche quello di recarsi nelle cosiddette seconde case: «Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza».

Trattandosi di un’ordinanza che – per il momento – sarà in vigore da domani (21 marzo) e il 25 marzo, si fa riferimento solamente a questo fine settimana. La misura, però, potrebbe essere estesa anche fino alle vacanze pasquali che cadranno nel weekend del 12 aprile prossimo.

