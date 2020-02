La Sea Watch 3 si sta dirigendo verso Messina con a bordo 194 migranti soccorsi in mare nell’ultima settimana nel corso di 3 diverse operazioni. La ong tedesca ha annucniato con gioia tramite i social l’assegnazione del porto sicuro, mentre rilancia l’allarme di altre tre imbarcazioni in difficoltà. l’arrivo a Messina è previsto per domani mattina, ma al loro arrivo il presidente della Regione Nello Musumeci potrebbe far scattare la quarantena a bordo.

Sea Watch 3 diretta verso Messina, ma Musumeci chiede la quarantena a bordo

LEGGI ANCHE> La Cassazione dà ragione a Carola Rackete: la priorità era salvare i migranti

«Mentre SeaWatch si dirige verso nord per portare in salvo le 194 persone a bordo, altre due imbarcazioni sono in difficoltà al largo delle coste libiche – scrive l’account della nave della Ong Tedesca ritwittando Alarm Phone- Chiediamo a tutte le autorità competenti di intervenire immediatamente. Non abbandonatele in mare». Alla nave Sea Watch 3 è stato assegnato un porto sicuro individuato a Messina dove far sbarcare il totale di 194 migranti soccorso in tre diverse operazioni. Il governatore della Regione Nello Musumeci ha però chiesto che al loro arrivo venga fatta scattare la quarantena a bordo per timore del Coronavirus. L’appello è stato rivolto direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Dal governo regionale siciliano è arrivato finora un responsabile atteggiamento rispetto alla gestione unitaria di questa emergenza. Ma serve reciprocità» ha dichiarato Musumeci, ribadendo la richiesta «in un contesto di allarme come quello attuale». «Suona come una sfida al popolo siciliano pensare di fare sbarcare altri 194 migranti in Sicilia – ha continuato – Una quarantena a bordo è indispensabile o, se le autorità ritengono che la nave non lo consenta, si interloquisca con le autorità competenti e si diriga in altri porti».

(credits immagine di copertina:twitter Sea-Watch Italy@SeaWatchItaly)