Le scuse di Diana Del Bufalo sui vaccini: «Sono profondamente dispiaciuta»

Dopo tutte le polemiche sulla questione, Diana Del Bufalo torna a scrivere su Instagram per scusarsi chiarendo che non ha competenze per fare affermazioni sui vaccini

Diana Del Bufalo, negli scorsi giorni, è finita al centro di una bufera social e mediatica per le sue affermazioni sul vaccino anti Covid. Sul suo profilo – seguito da 1,7 milioni di persone – l’attrice ha affermato che non si vaccina perché le è stato sconsigliato. Dopo essere stata inondata di commenti negativi anche su Twitter, Del Bufalo ha cancellato la diretta per poi pubblicare – come ha fatto anche oggi – una storia scritta in cui ha spiegato le sue affermazioni. Tramite il suo profilo, oggi, arrivano le scuse di Diana Del Bufalo su vaccino rivolte a tutti quelli che possono essersi sentiti offesi dalle sue (molto poco accorte) parole, ancora di più se si considera il momento drammatico che stiamo vivendo.

LEGGI ANCHE >>> La storia della diretta IG di Diana Del Bufalo in cui dice «non mi vaccino perché mi è stato sconsigliato»

Diana Del bufalo sul vaccino: «Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni»

Nella storia che ha pubblicato dopo essersi ritirata e aver evitato di uscire con contenuti nell’ultimo paio di giorni – anche in seguito alle polemiche per la sua intervista registrata e andata in onda su Da noi a ruota libera – Diana Del Bufalo inizia scusandosi: «Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole». Continua parlando dei vaccini: «Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho alcuna competenza specifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione».

Nel resto della storia l’attrice sottolinea di essere sempre stata «una persona responsabile» che, pur non avendo fatto il vaccino, ha fatto «almeno tre tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa».